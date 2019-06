"Lorenzo resti al Napoli?": ennesima domanda di mercato, l'addetto stampa della nazionale sbotta [VIDEO]

Lorenzo Insigne è intervenuto in conferenza stampa da Coverciano per fare il punto della situazione in merito alla situazione dell'Italia in vista delle gare di qualificazione agli Europei 2020 contro Grecia e Bosnia in programme nei prossimi giorni.

Calcio mercato Napoli, Insigne svela il suo futuro

Al capitano della Ssc Napoli sono giunte numerose domande relative al suo futuro al Napoli e non solo, domande che però dopo un po' hanno fatto spazientire l'addetto stampa della nazionale italiana che dopo 4 giorni di conferenze stampa con domande di mercato ai giocatori, due su tutti Barella e Chiesa, ha sbottato verso i giornalisti presenti in sala. Clicca su play per guardare il video: