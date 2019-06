Insigne: "Sarri alla Juve, spero cambi idea! Per noi napoletani è tradimento. Napoli? Voglio dare il triplo, fa male non vincere"

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano dove l'Italia di Mancini sta preparando la doppia sfida con Grecia e Bosnia, gare valide per le qualificazioni ad Euro 2020.

"Sono napoletano, so come stanno vivendo la situazione di Sarri. Sì, sarebbe un tadimento. Ma ancora non è ufficiale, quando lo sarà ne parleremo. Per noi napoletani non è semplice. Ma è un professionista e farà la scelta migliore. Spero che alla fine cambierà idea".