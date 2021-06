Insigne-Mertens sul mercato? Repubblica: un exploit del capitano può far arrivare offerte, Mertens costa troppo per fare il rincalzo

Calciomercato Napoli - Alle porte ci sono gli Europei e i gioielli del Napoli in vetrina saranno un bel po’. Ne parla Repubblica.

"De Laurentiis può sperare però che si rimetta in evidenza anche Dries Mertens, che ha perso il posto da titolare in azzurro e ha un ingaggio troppo alto ( 4.5 milioni fino al 30 giugno 2022) per accontentarsi di un ruolo di rincalzo, sia pure di lusso. Diversa la situazione di Lorenzo Insigne, tra i leader del ct Mancini, che dovrà discutere il rinnovo del suo contratto al rientro alla base. Un suo exploit con la maglia dell’Italia potrebbe infatti mischiare le carte, specie se nelle prossime settimane arriveranno delle offerte irrinunciabili per il cartellino del capitano"