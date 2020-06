Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24. Ecco quanto da lui affermato:

"Per quanto riguarda il terzino resta in pole il polacco Karbownik se Hysay non dovesse rinnovare. Sulla fascia destra si spinge per Ferran Torres e Bernandeschi. A sinistra Boga o Everton ma tutto dipende dal futuro di Insigne. Se arrivasse una proposta importante club e giocatore la valutetebbero questo trapela da Castelvolturno".