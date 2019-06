CorSport - Inglese-Atalanta, l’attaccante è un pallino del ds Sartori! In ballo anche altri affari col Napoli

Roberto Inglese, attaccante del Napoli in prestito al Parma

Ultimissime calcio Napoli - Il nome più in voga, nella vetrina del mercato in uscita del Napoli, è quello di Roberto Inglese. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ex Parma è un grande obiettivo dell’Atalanta.

Calcio mercato Napoli, affare intrecciato Inglese-Atalanta?