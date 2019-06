Quanto costa Roberto Inglese? La Ssc Napoli fissa il prezzo, c'è un club di serie A pronto a prenderlo

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce di un interessamento dell'Atalanta per Roberto Inglese.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis fissa il prezzo di Roberto Inglese

L'attaccante tornerà al Napoli, ma il club di De Laurentiis non vuole assolutamente svenderlo. Anzi, in vista delle sue ultime prestazioni stagionali, il prezzo da cui parte è di 25 milioni di euro.

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, nelle scorse settimane ha escluso la permanenza in Emilia: "C'è un riscatto e un controriscatto (fissati a 25 e 28, ndr), poi si vedrà. La società è al secondo anno di Serie A, con i conti a posto e da rispettare, la cifra è abbastanza grossa, anche se quando abbiamo fatto questa operazione io e qualcuno del club, che c'è ancora, l'avevamo chiusa diversamente. Poi però chi aveva la maggioranza ha pensato di non fare un riscatto obbligatorio in caso di salvezza".