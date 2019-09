In occasione della sosta per le partite delle selezioni nazionali, la Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca al Napoli: quanto spende il club di Aurelio De Laurentiis negli stipendi dei calciatori presenti nella rosa azzurra? 103 milioni di euro totali, di seguito vi proponiamo la classifica degli ingaggi.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli

Kalidou Koulibaly, difensore greco del Napoli

Stipendi Napoli, la classifica degli azzurri più pagati

Koulibaly scadenza 2024 - 6 netti

scadenza 2024 - 6 netti Insigne 2022 - 4,6 netti

2022 - 4,6 netti Lozano 2024 - 4,5 netti

2024 - 4,5 netti Manolas 2024 - 40 netti

2024 - 40 netti Mertens 2020 - 4 netti

2020 - 4 netti Callejon 2020 - 3 netti

2020 - 3 netti Llorente 2021 - 2,5 netti

2021 - 2,5 netti MIlik 2021 - 2,5 netti

2021 - 2,5 netti Ghoulam 2022 - 2,4 netti

2022 - 2,4 netti Allan 2023 - 2 netti

2023 - 2 netti Mario Rui 2023 - 1,8 netti

2023 - 1,8 netti Hysaj 2022 - 2,8 lordi - 1,6 netti

2022 - 2,8 lordi - 1,6 netti Elmas 2024 - 1,5 netti

2024 - 1,5 netti Fabián 2023 - 1,5 netti

2023 - 1,5 netti Younes 2023 - 1,5 netti

2023 - 1,5 netti Ospina 2021 - 1,4 netti

2021 - 1,4 netti Di Lorenzo 2024 - 1,2 netti

2024 - 1,2 netti Maksimovic 2021 - 1,2 netti

2021 - 1,2 netti Zielinski 2021 - 1,1 netti

2021 - 1,1 netti Meret 2023 - 1,0 netti

2023 - 1,0 netti Malcuit 2023 - 0,8 netti

2023 - 0,8 netti Karnezis 2022 - 0,5 netti

2022 - 0,5 netti Luperto 2023 - 0,4 netti

2023 - 0,4 netti Gaetano 2023 - 0,2 netti