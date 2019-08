SSC Napoli, la radio ufficiale: "Arrivano conferme: con Raiola si è parlato anche di Icardi oggi"

Mercato Napoli - Un autentico fulmine a ciel sereno la notizia lanciata dalla radio ufficiale del club azzurro secondo cui nell'incontro che c'è stato in giornata e che si è concluso poco fa tra la dirigenza partenopea e Mino Raiola si sarebbe parlato di Hirving Lozano ma non solo. A quanto pare, stando a quanto raccontato in diretta radiofonica da Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, arrivano delle conferme relative all'indiscrezione secondo cui le parti avrebbero discusso anche di Mauro Icardi per il quale, molto probabilmente, il noto procuratore starebbe facendo da intermediario.

Icardi Raiola Napoli

Se così dovesse essere, i buoni rapporti tra i dirigenti partenopei e Raiola, resi ancora più forti dal colpo Manolas e da questa trattativa per Lozano, potrebbero agevolare il buon esito di questa operazione. Si attendono sviluppi, a tal proposito, ma si ha la netta sensazione che queste possano essere ore caldissime per il mercato del club azzurro.