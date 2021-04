"Ma non era un pacco?". Cm.it: contatto ADL-Raiola per Lozano, il patron non esclude la cessione e fissa un mega prezzo

Calciomercato Napoli - Intensa chiacchierata tra Aurelio De Laurentiis e Mino Raiola: lo rivelano i colleghi di Calciomercato.it. Secondo quanto riferito, sul tavolo ci sarebbe stato Hirving Lozano per un'azione precauzionale del presidente partenopeo. ADL, infatti, avrebbe avvisato l'agente sulla difficoltà di tenere inalterati costi di questi tempi e soprattutto senza eventuale Champions League. Il concetto ribadito è il seguente: tutti sono cedibili di fronte alla cifra giusta.

Mercato Napoli, ADL disposto a sacrificare Lozano

Ecco quanto si legge sul portale:

Raiola, sempre seguendo il corso delle informazioni apprese da Calciomercato.it, ha ascoltato ed ovviamente chiesto quanto il Napoli chiede in prima istanza per il cartellino dell’attaccante esterno messicano. La risposta è stata netta: 80 milioni, questa la cifra che l’agente italo-olandese ha ascoltato dalla voce di De Laurentiis.

C’è anche da raccontare che la risposta di Raiola è riassumibile in un largo sorriso e parole che potrebbero esser decriptate, più o meno, così: ‘Ma non era un pacco?!’. I rapporti tra i due sono positivi, non è escluso che tra i giocatori gestiti da Raiola già in rosa e quelli nel portfolio dell’agente, si possano imbastire trattative nella prossima sessione di mercato.