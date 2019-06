Ilicic al Napoli? Percassi chiude ogni discorso: "Josip rimane a Bergamo come tutti i nostri top player"

Calciomercato - Ilicic al Napoli? L'edizione odierna di Tuttosport riporta alcune battute rilasciate da Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta: "Ilicic rimane a Bergamo, come resteranno tutti i migliori. Stiamo allestendo una squadra che faccia bella figura in Champions e in campionato. Buffon? E’ un personaggio straordinario, è anche un amico. Lo abbraccio, ma noi proseguiamo con Gollini".

Un messaggio chiaro quello del presidente dell’Atalanta Antonio Percassi - intervenuto in occasione della consegna dei riconoscimenti “Eccellenza al Lavoro”, evento in cui Confindustria Bergamo ha scelto di conferire un premio speciale all’Atalanta per i risultati raggiunti nell’ultima stagione - che mette la parola fine alla telenovela Ilicic e blocca sul nascere l’ipotesi relativa all’ex numero uno bianconero"