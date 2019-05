Ilicic-Napoli, Venerato a CN24: "Distanza tra domanda e offerta, Giuntoli lo valuta solo 10mln più una contropartita"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, di Rai Sport, ha forrnito alcuni aggiornamenti sulla trattativa Ilicic-Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Segnali negativi tra Atalanta e Napoli per Ililic attraverso i rispettivi intermediari. Giuntoli valuta 10 milioni il neroazzurro, più un possibile prestito non oneroso di Verdi o Ounas.

Su Inglese, pallino bergamasco, valutazione monstre di 30 milioni del Napoli, rispetto ai 25 concessi al Parma per un impossibile riscatto. Prime schermaglie dialettiche per una trattativa ancora agli albori. Con una ennesima controindicazione.

Gasperini vorrebbe ancora con se Ilicic. O a Bergamo o (come sembra probabile) a Roma. Ma il Napoli resta vigile su ililic in attesa di sviluppi in casa atalantina"