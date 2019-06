Ilicic-Napoli, Gazzetta: "Josip gradisce le avances partenopee: la contromossa di Percassi e Gasperini"

Notizie calcio Napoli - Non solo Duvan Zapata, il Napoli sarebbe disposto anche a prendere dall'Atalanta Josip Ilicic. Ecco cosa scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Al tempo stesso il club di De Laurentiis segue anche la pista Josip Ilicic e non è un caso che il giocatore abbia esplicitato la voglia di puntare più in alto, dimostrando di gradire le avance partenopee. Nei giorni scorsi l’agente dello sloveno, Ruznic, era a Zingonia per verificare la possibilità di andare via ma Antonio e Luca Percassi hanno chiuso la porta. E anche Gasperini si opporrà in tutti i modi a una sua eventuale cessione".