Atalanta, Ilicic spegne le voci sul Napoli: "Rimango al 100%, voglio dare il massimo per questa maglia" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Josip Ilicic, centrocampista offensivo sloveno dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone al canale ufficiale della società bergamasca.

“Dobbiamo goderci il momento della qualificazione, si è vista la spinta dei nostri tifosi.

Sassuolo? Spesso ci siamo trovati a recuperare, non molliamo mai e secondo me è questa la spinta in più che ci ha portato a terminare al terzo posto davanti a grandi squadre.

Sono nel cuore dei tifosi? Sinceramente non ho mai sentito da nessuna parte questa spinta. Devo ringraziarli per tutto. Rimango al 100%, voglio dare il massimo per questa maglia”