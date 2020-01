Il Secolo XIX - Tonelli-Sampdoria, oggi il club di De Laurentiis dovrà dare una risposta definitiva! La pazienza del Doria è agli sgoccioli

Calciomercato Napoli - Ormai la trattativa per i due centrali di piede destro che chiede l'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, sta diventando kafkiana, difficilissima da prevedere negli esiti. Il dubbio è sempre lo stesso, come racconta l'edizione odierna de Il Secolo XIX:

"Il Napoli oggi libererà Tonelli? E se sì, a che prezzo? È da queste due risposte che dipende l’arrivo del difensore preferito da Ranieri che la Samp ha messo nel mirino ormai da due settimane ma che continua a non sbarcare a Bogliasco. Ieri sera Tonelli era in panchina col Napoli per il match di Coppa Italia contro la Lazio e oggi il club di De Laurentiis dovrà dare una risposta “definitiva”. La pazienza del Doria è agli sgoccioli: se sarà ancora un rinvio, è verosimile che Corte Lambruschini si butti su Masiello dell’Atalanta o forse un altro ancora come Magnani del Sassuolo (oggi in prestito al Brescia, ma la Samp nega)".