Il Roma, Scotto: "Sì del Napoli alla cessione di Elmas! Il sostituto può arrivare subito dalla Serie A"

Calciomercato Napoli - Giovanni Scotto, collega de Il Roma, ha dato importanti aggiornamenti via social sul futuro di Elmas: “Il Napoli ha detto sì al Lipsia per Elmas, che partirà a gennaio per 25 milioni più bonus. Si farà un tentativo per prendere subito Lazar Samardzic dell'Udinese, investendo in sostanza la stessa somma. Se i friulani non lo liberano a gennaio, può essere bloccato per l'estate. Resta in uscita Demme, Gaetano può partire ma solo se arriva subito il sostituto di Elmas. Il Napoli proverà a cedere anche Zerbin, mentre Zanoli può partire in prestito (lo ha chiesto, tra le altre, il Genoa). Al suo posto si parla col Verona per Faraoni. Anche Ostigard può partire se dovessero arrivare richieste: Mazzarri vorrebbe un difensore centrale esperto”.