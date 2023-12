Il Roma, Scotto: "Nuovo difensore, arriverà dalla Serie A! Lucumi e altri due nomi nel mirino del Napoli"

Calciomercato Napoli - Si cercano acquisti in Serie A, lo scrive il collega de Il Roma, Giovanni Scotto, che sul capitolo difensore annuncia via Twitter:

"Il Napoli cerca rinforzi dalla Serie A, o che conoscono bene il campionato italiano. Sarà questa la pista prioritaria, ma non sarà semplice. Piacciono Lucumi del Bologna (già cercato in estate) e Dragusin del Genoa, che il Napoli scambierebbe con Ostigard. Idee anche Demiral (oggi in Arabia) e che potrebbe partire in prestito. Considerando che anche Roma e Milan cercano un difensore, servirà un investimento di un certo livello".