Il Roma, Scotto: "Il Napoli insiste per Barak, due nomi per la difesa. E su Politano..."

Calciomercato Napoli - Il Napoli insiste per il prestito di Barak. Niente obbligo di riscatto come richiesto dalla Fiorentina, ma acquisto che scatterebbe in caso di qualificazione degli azzurri in Champions. De Laurentiis propone 8 milioni, i viola ne chiedono 10 per il costo complessivo del'operazione. Sul fronte difensore l'obiettivo resta Perez dell'Udinese, che frena a causa dell'infortunio di Bijol. Lo sloveno è vicino al recupero e questo può sbloccare l'operazione negli ultimi giorni. Al Napoli piace anche Theate, ma il Rennes spara alto (25 mln) e non vuole cederlo adesso. Per Politano, nonostante le smentite, si procede verso l'accordo per il rinnovo. Zielinski dal 1 febbraio potrà firmare con l'Inter. Accordo ormai trovato e nessun dubbio sul futuro. Resterà a Napoli fino al termine della stagione". Questi gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal collega Giovanni Scotto de Il Roma sui social.