Il Roma - Sarri vuole Koulibaly alla Juve, trattativa impossibile: da Napoli non si muove

Non basta l’amarezza di vedere Sarri alla Juventus. Ci vorrebbe pure un trasferimento in bianconero di Koulibaly. Se, però, l’allenatore di Figline Valdarno non ha alcuna voglia di dire no ad una opportunità storica della sua carriera, il difensore senegalese non si trasferirà mai alla corte degli Agnelli. Da Torino fanno sapere che il tecnico fresco vincitore dell’Europa League con il Chelsea vorrebbe avere una sicurezza in più nel reparto arretrato con la presenza del gigante nero che ha visto esplodere quando allenava il Napoli. Al momento è impossibile pensare ad un Napoli senza il senegalese. Ancelotti lo ha messo al centro del suo progetto per la prossima stagione. Ha richiesta da tutta Europa. Le big internazionali farebbero carte false per averlo ma non si muove. Una squadra azzurra senza il suo punto forte sarebbe ancora più debole di quella vista nel torneo appena concluso. E per la Juventus sarebbe ancora più facile vincere lo scudetto. Inoltre diventerebbe difficile poter competere a livello internazionale. Magari tra qualche anno deciderà di andarsene ma di sicuro non accetterà proposte italiane. Solo l’estero sarebbe nei suoi pensieri. Chi tocca la Juventus dopo aver indossato la maglia azzurra viene subito estromesso dal cuore dei napoletani. Se ne accorgerà anche Maurizio Sarri quando diventerà un elemento della Signora. La sua accoglienza al San Paolo sarà pessima e non ci saranno discorsi filosofici che faranno cambiare idea alla piazza. Piazza che si tiene stretto Koulibaly. Presto gli verrà data la cittadinanza napoletana e quindi si marchierà a vita con i colori azzurri. E vederlo in bianconero sarebbe un sacrilegio calcistico non da poco.