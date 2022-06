Il Roma - Rinnovo Meret e affare Sirigu: si tratta, ecco le cifre

Calciomercato Napoli - Situazione portieri: con David Ospina è tutto fermo. Davvero lontano il suo rinnovo, visto che non ha dato una risposta all'offerta della SSC Napoli. Probabilmente in attesa di un'offerta migliore dall'estero. Mentre si tratta sia con Alex Meret per il rinnovo sia con Sirigu, che si libera dal Genoa e arriverebbe a Napoli per fare il vice a parametro zero.

Rinnovo Meret, le cifre

Ma quali sono le cifre dello stipendio di Sirigu e del rinnovo di Meret? Ecco tutti i dettagli raccontati dal giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto:

"Il Napoli pronto a definire per Deulofeu, ma si aspetta la chiusura definitiva con Mertens. Bernardeschi l'alternativa a Politano che vuole il Valencia, ma non c'è ancora l'accordo. Si tratta con Meret per il rinnovo (5 anni a 1 milione netto). Per Ospina invece tutto fermo".

Sirigu-Napoli, si tratta sullo stipendio

Per quanto riguarda l'acquisto a zero di Salvatore Sirigu, attualmente si tratta sullo stipendio: come riporta Il Roma, si tratta per un 1 anno + l'opzione per il secondo anno a 750mila euro complessivi. Quste le cifre per l'arrivo del portiere ex PSG che si libera dal Genoa il 30 giugno prossimo.