Napoli - Le parole di Giovanni Scotto de Il Roma che rivela le ultime notizie sul possibile colpo Dybala. Questo quanto rivelato sui social:

"Napoli su Dybala se Koulibaly non rinnova (dovrebbe restare a scadenza a meno che il Chelsea non farà offerte). L'argentino ha chiesto 7.5 milioni, per ora il club azzurro non ha fatto offerte".