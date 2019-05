Il Roma - Insigne-Napoli, Ancelotti da garante: il tecnico s'impegna a valorizzarlo come capitano

Giovanni Di Lorenzo è il primo colpo del Napoli ma gli azzurri continuano a lavorare sul mercato. Il diesse Giuntoli ieri è stato a Milano per incontrare alcuni club e agenti per il punto della situazione. C'è da lavorar anche sul mecato in uscita e soprattutto blindare i top player di questa squadra. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Roma.

Ma occhio anche alle cessioni: Ancelotti vuole la conferma di Allan, Koulibaly, Mertens e Callejon. In più si è fatto garante per Insigne, che si impegna a voler tenere e valorizzare come capitano. Da questo punto di vista non dovrebbero esserci brutte sorprese, perché De Laurentiis vorrebbe tenere Allan, sperando che da Parigi non arrivino lusinghe vere e che il calciatore non chieda di andar via. Nel caso di partenza di Allan l'arrivo di Veretout sembra sicuro, ma ora potrebbe arrivare anche con la conferma del brasiliano.