Il Roma - A De Laurentiis piacerebbe investire su Dybala, farebbe follie! L'Inter spara altissimo per Icardi

Calciomercato Napoli le ultimissime - DeLaurentiis e Ancelotti non considerano di perdere James. Il presidente azzurro è convinto delle sue idee, l’allenatore le accetta senza polemizzare. Intanto l’idea di De Laurentiis è andare deciso su Icardi, in modo da annullare qualsiasi tipo di delusione da parte dei tifosi in caso di problemi con James. Primi sondaggi avviati, ma chi pensa che Icardi arriverebbe a costi di saldi si sbaglia.

L’Inter per l’argentino chiede almeno 70 milioni, e ci sarebbe il giocatore da convincere: Maurito è sempre tentato dalla Juve, anche se si sta rendendo conto che i bianconeri potrebbero anche non chiamarlo. Icardi con James c’entra poco dal punto di vista tattico, ecco perché gli altri obiettivi restano Pépé e Lozano, profili più simili a quello del colombiano. Tra l’altro, si vocifera che in caso di arrivo di Icardi, Milik potrebbe anche essere ceduto, visto che la trattativa per il rinnovo non si sblocca. Insomma, anche in questo caso una situazione ingarbugliata. In realtà Ancelotti vorrebbe un vero trequartista, e vorrebbe che fosse James.

Dybala-Napoli, il piano B di ADL: è un sogno del presidente

Sfumato Fekir (solo sondato dal Napoli) a De Laurentiis piacerebbe investire su Dybala, per il quale farebbe follie. Ma si tratta solo di un sogno nei confronti di un calciatore che, per ora, non è sul mercato. Senza James, spazio a Icardi, ma c’è un posto libero per un altro “pezzo grosso”, quel numero 10 che Ancelotti tanto aspetta: sperando possa essere proprio James.