Il Resto del Carlino - Il Sassuolo su Younes: potrebbe essere un ’anticipo’ per Boga al Napoli

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna de "Il Resto del Carlino" il Sassuolo sarebbe interessato a Younes: "Le piste più calde, oggi, portano al Sud. A Lecce, dove Diego Farias avrebbe già la valigia in mano: si spostò in Salento da Cagliari, ‘il mago’, ma in giallorosso non sembra aver trovato lo spazio che cercava e il Lecce è pronto a privarsene, anche per risparmiare su ingaggio pari a 700mila euro, infilandolo nell’affare Babacar. E a Napoli, dove Giuntoli ‘punta’ da tempo Boga: lo vorrebbe a gennaio, il ds partenopeo, potrebbe averlo a giugno e magari fare un piacere al Sassuolo in vista dell’estate potrebbe aiutarlo. Ecco allora che il ‘piacere’ da fare ai neroverdi ha nome e cognome: Amin Younes, ex Ajax cui questa metà stagione nel Napoli ha fruttato solo 150’. Il Sassuolo lo vorrebbe in prestito – anche considerato che l’attaccante ha un contrattone da 1,5 milioni annui fino al 2023, il Napoli ci pensa, soprattutto se dovesse prendere Politano".