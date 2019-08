Il Psv ufficializza Lozano al Napoli: "Il suo arrivo qui si è rivelato un successo, ha confermato il grande talento"

Calcio mercato Napoli - Ufficiale l'arrivo del messicano Hirving Lozano. L'annuncio è arrivato in via contestuale tra la Ssc Napoli e il Psv. Proprio il club olandese tramite il sito ufficiale ha voluto rendere omaggio al giocatore centroamericano per quanto espresso in Olanda

"Il trasferimento di Hirving Lozano al Napoli è stato completato. L'attaccante 24enne lascia il PSV dopo oltre due stagioni per il top club italiano. Per il PSV è il più grande trasferimento in uscita nella storia del club. Buona fortuna Lozano. Il giocatore era già a Napoli negli ultimi giorni per completare il suo trasferimento. In precedenza PSV e Napoli hanno raggiunto un accordo sulle condizioni per il trasferimento. Il periodo al PSV di Hirving Lozano si è rivelato un grande successo. Due stagioni fa, il club ha acquistò Lozano che era visto come uno dei più grandi talenti del Sud e Centro America, dal Messico, dal Pachuca e, allo stadio Philips, ha mantenuto la sua promessa sin dal primo momento. Nella sua partita d'esordio nell'Eredivisie, Lozano ha segnato subito e da allora ha dimostrato di potersi mettere in mostra ogni settimana. Lozano ha totalizzato 79 partite. Nel 2018 ha vinto il campionato nazionale con il club, dopo di che ha anche eccelso l'anno successivo con quattro successi nel (turno preliminare) della UEFA Champions League. "Voglio ringraziare tutti i tifosi per il loro grande supporto negli ultimi anni", afferma Lozano in un videomessaggio.