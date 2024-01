Il Napoli vuole Barak! ADL tratta personalmente, summit con Joe Barone a Riad

Calciomercato Napoli, oggi sul Corriere della Sera una sintesi delle principali trattative portate avanti da De Laurentiis in questa sessione di mercato.

Barak-Napoli

Tra le priorità del Napoli c'è quella di un centrocampista e l'obiettivo principale resta Lazar Samardzic dell'Udinese. Tuttavia, la trattativa con Pozzo resta in stand-by e il Napoli sta valutando diverse alternative. Secondo il Corriere della Sera, "De Laurentiis sta personalmente curando con Joe Barone l'affare Barak: i dirigenti ne riparleranno in Arabia nelle prossime ore", dato che entrambi i club saranno impegnati in Supercoppa a Riad.

Dunque è Barak l'obiettivo di De Laurentiis, ma c'è anche un'alternativa: si tratta di Mangala del Nottingham Forest.