Il Napoli tentenna su Sirigu, ecco spiegato il motivo

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio alle trattative di calciomercato del Napoli: il club si concentra sugli affari in entrata dopo aver ceduto Koulibaly. Tanti i nomi accostati al Napoli ed il quotidiano analizza tutte le possibili piste.

Quello che il Napoli pare prendere con eccessiva leggerezza è il portiere: Meret è blindato, ma certo non basta. Sirigu non vuole scendere sotto i 2 milioni di euro che guadagnava al Genoa.Motivo per cui gli azzurri tentennano: sono sicuri che più passa il tempo e più le pretese di quelli senza squadra si abbasseranno.