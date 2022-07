Il Napoli sogna Navas e Kepa, CorSport punzecchia: Meret doveva firmare il rinnovo a Dimaro...

Oggi si chiude l’undicesimo ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida e ieri sera il Ds Cristiano Giuntoli ha tracciato un bilancio della situazione e rivolto un appello al pubblico:

“Il tifoso deve avere fiducia in una società che ha portato a casa tredici anni d’Europa, otto stagioni di Champions League. Combatterò finché sarò qui, ho sempre messo tutto l’impegno possibile per il bene dell’azienda, del club e dei tifosi. Ho parlato io e non Spalletti perché ci sono troppe situazioni di mercato aperte e vogliamo dare informazioni corrette”