Il Napoli cerca un terzino sinistro: si riapre la pista Tsimikas, i dettagli

Ultime calcio mercato Napoli - Praticamente sfumata la pista Ricardo Rodriguez diretto verso il Psv, il Napoli ha ripreso i contatti per il terzino dell'Olympiacos Kostas Tsimikas, classe '96. I club lavoreranno in questi ultimi giorni di mercato per cercare l'intesa definitiva dopo la virata degli azzurri su Rodriguez.

Il Napoli torna su Tsimikas

L'ultima offerta del Napoli era di 8 milioni più 2 di bonus, ma i greci chiedono uno sforzo in più per arrivare almeno a 12/13 milioni. Con il Napoli è già stato trovato l'accordo da tempo, ora serve l'intesa con l'Olympiacos. Il tempo stringe, Giuntoli lavora per rinforzare la difesa: il Napoli riapre la pista Tsimikas. Lo riporta calciomercato.com.

Tsimikas