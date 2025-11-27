Il Messaggero - Il Napoli rischia di non poter fare mercato: è al limite, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli rischia "di non poter fare mercato, è al limite nel rapporto tra costi e entrate", secondo quanto scritto da Il Messaggero.

SSC Napoli: mercato bloccato?

"Il Napoli rischia di non rientrare nel limite dell’80% del rapporto fra costi ed entrate", scrive il quotidiano. Nel Consiglio Federale l’Atalanta ha provato a escludere gli Under 23 dal calcolo del costo del lavoro (il cui limite l’anno prossimo sarà del 70%) ma è stato approvato solo per i calciatori convocati in azzurro. E quindi non per Hojlund che è danese. Il Messaggero si sofferma su Hojlund e sui milioni spesi sul suo cartellino. Il Napoli si ritroverebbe nella stessa situazione della Lazio, così come Fiorentina, Torino e Genoa.

Rischio mercato bloccato per il Napoli? Vi spieghiamo perché, nonostante il "costo del lavoro aggregato", il calciomercato di gennaio 2026 non è in discussione in questo approfondimento.