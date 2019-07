Ultime notizie calciomercato Napoli. Simone Verdi è uno dei migliori del ritiro del Napoli, il calciatore vuole dimostrare di poter restare in azzurro. Ancelotti lo sta provando come trequartista ma il futuro dell'ex Bologna resta fortemente in bilico. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Simone Verdi