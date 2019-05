Il Mattino - Ultima al San Paolo per alcuni azzurri? Il punto sulle uscite, da Hysaj e Mario Rui fino ad Allan e Insigne

Calciomercato Napoli - Oltre al mercato in entrata, la SSC Napoli non può di certo perdere di vista quello in uscita dal momento che sono diverse le situazioni da monitorare in tal senso. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino", infatti, questa sera contro l'Inter potrebbe essere l'ultima al San Paolo per diversi azzurri. Si parte, ovviamente, da Hysaj e Mario Rui. Entrambi, infatti, sono in uscita, con l'albanese che questa sera dovrebbe partire dal primo minuto. Stesso discorso, poi, da fare a proposito anche di Diawara ed Ounas, al passo d'addio ed indisponibili questa sera. Per quanto riguarda Verdi, invece, il talento ex Bologna spera ancora di poteri guadagnare una riconferma dopo un'annata comunque deludente.

Calcio mercato Napoli, Insigne ed Allan in bilico

Il discorso invece cambia a proposito di due pilastri di questa squadra, vale a dire Lorenzo Insigne ed Allan. Se è vero come è vero che per il talento di Frattamaggiore il suo agente Mino Raiola è al lavoro con la società per prolungare il contratto, è altrettanto vero che la sua posizione resta in bilico. In estate potrebbe farsi sotto qualche top club internazionale che, però, dovrebbe accontentare De Laurentiis che chiede 100 milioni di euro. In bilico, come detto, anche Allan, che in estate partirà per la Coppa America e che potrebbe essere anche tentato nuovamente dal PSG.

