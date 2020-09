Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" scrive: "Se dovesse saltare definitivamente Under, il Napoli proverebbe un nuovo rialzo per Boga. L'attaccante del Sassuolo piace molto a Gattuso che lo vorrebbe a disposizione da far alternare con Politano per la fascia destra. La distanza con il Sassuolo è ancora ampia, visto che il club emiliano lo vorrebbe trattenere almeno per un'altra stagione"