Ultimissime notizie calcio mercato Napoli - Arrivato a gennaio, dopo un periodo di adattamento, Matteo Politano ha dimostrato il suo valore in maglia azzurra arrivando a siglare anche due gol di un certo peso, vale a dire quello della vittoria a tempo quasi scaduto contro l'Udinese e quello del definitivo 3-1 contro la Lazio. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino", il ragazzo ha un bel po' di offerte ma è destinato in ogni caso destinato a non muoversi da Napoli.

