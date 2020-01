Il Mattino - Suggestione Dani Olmo, i buoni rapporti con l'agente possono favorire l'operazione ma il Napoli non parteciperà ad aste!

Ultimissime mercato Napoli - Asse di mercato sempre più forte tra il Napoli e Fali Ramadani. Dopo aver chiuso in poco tempo l'operazione Diego Demme, infatti, il club azzurro ha ottenuto una corsia preferenziale con l'agente, tra gli altri, anche di Kalidou Koulibaly. Il noto procuratore, però, ha tra le mani anche un altro calciatore che potrebbe far comodo ai partenopei. Si tratta di Dani Olmo della Dinamo Zagabria. Spagnolo classe 1998, è tra i prospetti di maggior interesse del panorama calcistico internazionale. Stando a quanto si legge sul quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, però, gli azzurri non hanno nessuna intenzione di prendere parte a delle aste dal momento che su di lui si stanno muovendo tantissimi club a livello europeo.

