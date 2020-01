Il Mattino su Petagna: non sarà un altro Inglese, resterà in organico a lungo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino scrive su Andrea Petagna: "Intanto, sempre nel primo pomeriggio De Laurentiis raggiunge l'intesa con Walter Mattioli, il presidente della Spal, per Petagna. Ecco le cifre: 16,5 milioni di euro più 3,5 di bonus per un totale di 20 milioni. Il 24enne triestino ha spinto per arrivare già in questa sessione al Napoli ma la Spal si è opposta: l'operazione si farà a luglio. L'attaccante firmerà un quinquennale da 1,8 milioni di euro a stagione. Intanto, assieme al suo agente Beppe Riso, Petagna sarà oggi a Villa Stuart per le visite e subito dopo si recherà alla Filmauro per le visite e l'annuncio. Certo, tenendo conto della situazione degli attaccanti del Napoli il suo futuro potrebbe non essere simile a quello di Roberto Inglese (che in azzurro non ha mai giocato)"