Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik contro il Milan ha giocato nel finale non lasciando il segno, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Il polacco non ha rinnovato e il suo addio è vicino. E intanto il club aspetta il sì di Osimhen per chiudere l'operazione con il Lille. L'attaccante ha incontrato Gattuso e De Laurentiis e le sue sensazioni sono state positive, poi si è preso qualche giorno per riflettere e per decidere su una scelta fondamentale per la carriera"