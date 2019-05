Il Mattino - Rodrigo, il Valencia vuole 70 milioni: c'è da battere la concorrenza di Real e Barcellona

Calciomercato Napoli - Da pochi giorni è terminato il campionato, c'è tanto lavoro per Giuntoli che ha l'obiettivo insieme a De Laurentiis di consegnare una squadra ad Ancelotti capace di confermarsi e cercare di diminuire il gap con la Juventus. La dirigenza azzurra valuta Rodrigo del Valencia che piace tanto al tecnico partenopeo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Tra gli attaccanti seguiti dal direttore sportivo Giuntoli c'è Rodrigo del Valencia che ha appena vinto la coppa del Re contro il Barcellona. Una trattativa però difficile sia per la valutazione economica dell'attaccante (il Valencia vuole 70 milioni), che può giocare sia centrale che seconda punta, sia per il suo ingaggio (in Spagna guadagna 3 milioni). E in più c'è la concorrenza di club importanti come Barcellona, Real e Atletico Madrid.