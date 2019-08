Il Mattino - Rilancio del Torino per Verdi, superata l'offerta della Sampdoria. In uscita anche Hysaj e Ounas: possibile tesoretto da 60 mln

Mercato Napoli - Ore frenetiche di lavoro per Cristiano Giuntoli e l'intera squadra di mercato azzurra. L'attenzione è rivolta certamente agli acquisti ma inevitabilmente anche al capitolo relativo alle cessioni. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino", il Torino si è spinto ad offrire per Simone Verdi 22 milioni di euro, avvicinandosi alla valutazione che ne fa il Napoli di 25 milioni e superando la Sampdoria. Adesso le parti sono al lavoro sui bonus per trovare l'intesa.

Oltre a Verdi, anche Ounas e Hysaj in uscita

Con le valigie pronte, però, ci sono anche Adam Ounas e Hysaj. Il primo piace al Lille, che al momento, come riportato in Francia, ha staccato la concorrenza di Siviglia, Marsiglia e Nizza. La valutazione che ne fa il Napoli si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il terzino albanese, piace alla Roma e continuano i contatti tra il DS Petrachi ed il suo agente. Gli azzurri da questa cessione sperano di ricavare circa 25 milioni.