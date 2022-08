Il Mattino - Retroscena Raspadori: Carnevali ha assicurato una cosa a De Laurentiis

Calciomercato Napoli, aggiornamenti sulla trattativa Raspadori. De Laurentiis offre 31 milioni di euro, il Sassuolo ne chiede almeno 35 milioni più 3-5 milioni di bonus: ad inizio settimana prossima potrebbe esserci un nuovo aggiornamento tra le parti, ma non è detto che ci sarà. Anche perché se Napoli e Sassuolo non si vengono incontro sulle cifre, non c'è altro margine di trattativa. Dunque si attende un'ultima offerta di De Laurentiis che non preveda contropartite tecniche.

Retroscena Raspadori

Dall'incontro di ieri pomeriggio, però, tra De Laurentiis e Carnevali a Rivisondoli, dove alloggia la SSC Napoli in Abruzzo, è emerso un retroscena sulla trattativa Raspadori: perché il club nero-verde ha confermato ufficialmente che sul giocatore non ci sono altre squadre e che il Sassuolo tratta solo con il Napoli. Scongiurato dunque il rischio di doversi confrontare con la concorrenza della Juventus, che alcune fonti avevano riportato essere interessata al calciatore.

Il Napoli è forte dell'accordo quinquennale con Raspadori (2,5 milioni di euro all'anno), ma il Sassuolo non molla sul prezzo. Nessuna fumata bianca, ma solo fumata nera e pessimismo, anche se Carnevali non ha posto ultimatum. "Non è ancora una rottura delle trattative - precisa Il Mattino - ma il Sassuolo ha spiegato che non ha bisogno di vendere, non ne ha necessità, la sua condizione economica è buona e che darà via il suo gioiello solo per il prezzo che hanno fissato. Prendere o lasciare".