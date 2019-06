Il Mattino - Napoli, ritorno di fiamma per Duvan Zapata! Contatto ADL-Percassi, l'Atalanta spara una cifra stellare

Calciomercato Napoli - James Rodriguez, Kostas Manolas, Hirving Lozano ma non solo. Il mercato del Napoli è fatto di tanti nomi presenti sulla scrivania del direttore sportivo, alla ricerca in giro per il mondo dei tasselli giusti da regalare a Carlo Ancelotti. A tal proposito, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbe un ritorno di fiamma importante per Duvan Zapata.

Mercato Napoli, ritorno di fiamma per Zapata

Secondo quanto si legge sul "Mattino" oggi, infatti, De Laurentiis avrebbe parlato di questo giocatore di recente con il suo collega Percassi. Gli ostacoli da superare, come evidenziato dai colleghi, non mancano di certo, a partire dalla valutazione che ne fa l'Atalanta, che per vendere il suo bomber di riferimento chiede cifre stellari. Al di là di questo, rappresenterebbe "proprio quel tipo di punta che ad Ancelotti non dispiacerebbe disporre".