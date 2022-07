Il Mattino - Napoli disposto ad uno strappo al tetto ingaggi per Koulibaly: offerta per il rinnovo

L'edizione odierna del Mattino si concentra sulla situazione di Koulibaly, ambito da club di prima fascia ed una eventuale proposta di rinnovo da parte del Napoli.

Al momento il futuro di Kalidou è ancora tutto da decidere e restano aperte tutte le strade, compresa quella della sua permanenza fino alla scadenza del contratto tra un anno.

Il Napoli ha la volontà di fare un sacrificio importante, uno strappo al tetto ingaggi per trattenere il difensore senegalese. I prossimi giorni si preannunciano determinanti, Koulibaly sarà in ritiro a Dimaro qualche giorno dopo il raduno prefissato per domani sera perchè è stato impegnato a giugno con la nazionale senegalese: quando tornerà in Italia la situazione prenderà una piega definitiva.

Kalidou ha ancora un anno di contratto con il Napoli e con la partenza di Insigne diventerebbe l’anno prossimo il capitano, un uomo chiave, importantissimo per Spalletti, il tecnico che lo ritiene fondamentale.