Il Mattino - Mercato da big e doppio dello stipendio: così Percassi ha (quasi) convinto Gasperini

Ultime notizie SSC Napoli - È il momento delle scelte, per De Laurentiis e per Gasperini. Sul futuro del tecnico dell'Atalanta, l'edizione odierna de Il Mattino ha le idee chiare:

"Il momento delle scelte. Quelle di Gasperini che dopo il fitto corteggiamento del Napoli sembra orientato a mantenere il timone della "famiglia" Atalanta (ieri dopo due incontri con Percassi le chance di una sua permanenza con la Dea sono aumentate vertiginosamente). Il patron è rimasto incollato al cellulare non solo per rispondere agli auguri, ma anche per informarsi di quanto si stava consumando a Bergamo. In terra orobica, infatti, proprio ieri è andato in scena un doppio atteso incontro tra Gasperini ed il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi. Il primo nel pomeriggio, poi a cena in pieno centro, probabilmente proprio a casa Percassi. Oggetto della discussione il futuro del tecnico, indeciso se accettare la corte del Napoli oppure rimanere sulla panchina nerazzurra per la nona stagione di fila. La decisione la prenderà a stretto giro e forse l'ha già presa.

Da una parte c'è l'Atalanta che è diventata come una famiglia e dall'altra una grande piazza come Napoli. Nel primo caso si tratta di proseguire su un solco già tracciato che adesso l'allenatore si aspetta possa es sere "irrorato" da investimenti e progetti ancora più importanti per mantenere l'Atalanta tra le big italiane (e perché no anche europee). Nel secondo, la «sfida» di ricostruire il Napoli dopo le macerie di questa stagione. A quanto pare, però, il doppio incontro con la famiglia Percassi ha dato a Gasperini le rassicurazioni necessarie per andare avanti con il club nerazzurro. Cena in... famiglia. Facile immaginare che Percassi abbia messo sul piatto almeno il doppio dello stipendio attuale riconosciuto al tecnico (2,7 milioni di euro, bonus esclusi) per altri due anni. Insomma, una cifra che si avvicinerebbe ai 5 milioni a stagione fino al 2027. Ma sopratutto un sostanzioso sforzo sul mercato per far assestare la Dea nell'Olimpo del calcio internazionale".