Il Mattino - Maksimovic vorrebbe restare a Napoli, speranze vicine allo zero! Accordo di massima con un'altra di A, offerte anche in Premier

Calciomercato Napoli - Come anticipato da CalcioNapoli24, il procuratore Fali Ramadani ha incontrato a Napoli i suoi assistiti azzurri Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic. Ne parla Il Mattino.

"Nell’incontro di ieri è stata chiarita la situazione dei due centrali. Per il serbo c’è qualche buona offerta in Premier, ma la sua priorità è di restare in Italia: soprattutto a Napoli, anche se le speranze sono vicine allo zero. In tal senso, la Lazio è la società più avanti: c’è già un accordo di massima, anche se l’Inter prova a pressare. Entrambe le squadre vorrebbero sfruttare la duttilità e l’esperienza anche già maturata in una difesa a tre"