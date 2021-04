Ramadani a Napoli, incontro con Koulibaly e Maksimovic: novità di mercato? [ESCLUSIVA]

Rush finale di campionato, ma anche primi albori di sessione estiva di calciomercato. La classifica in Serie A deve ancora definirsi del tutto, con il Napoli che è in lotta per conquistare un posto nella prossima Champions League. Dettaglio fondamentale per la prossima sessione di mercato, dove la squadra di De Laurentiis dovrà effettuare numerose operazioni di mercato soprattutto in difesa dove 2 giocatori sono ormai certi di partire. Il primo è Elseid Hysaj, il secondo è Nikola Maksimovic. Entrambi hanno il loro contratto in scadenza al 30 giugno.

Proprio a proposito del centrale serbo, potrebbero esserci novità importanti sia per lui che per Kalidouv Koulibaly. I due infatti sono assistiti dalla stesso procuratore, Fali Ramadani, che secondo quanto quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24.it, quest'oggi è giunto a Napoli. Poco dopo l'ora di pranzo di questo sabato 24 aprile c'è stato un incontro a tre tra Koulibaly, Maksimovic e il loro agente Ramadani in un noto albergo della città partenopea.

Presumibile che il fulcro del discorso sia stato il futuro dei due difensori: nuova squadra per Maksimovic e l'incertezza in merito ad un possibile addio da parte di Kalidou Koulibaly. Che sia già arrivata una proposta esplorativa per il centrale senegalese? Per il momento la concentrazione resta alta solo sul campionato e le prossime sfide decisive.

