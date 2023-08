Il Mattino - Lo Celso e Amrabat difficili: il mercato del Napoli è chiuso

Calciomercato Napoli - Dopo l'acquisto di Jesper Lindstrom, il terzo dopo Natan e Cajuste, si va verso la conclusione del mercato. Che ha visto anche il riscatto di Simeone, il ritorno di Gollini e l'acquisto per il futuro di Cheddira-Caprile, girati poi in prestito: queste le operazioni in questo mercato di De Laurentiis.

E l'edizione oggi in edicola de Il Mattino dà di fatto per chiuso il mercato della SSC Napoli:

"Lo Celso non dà segnali da Londra. E a questo punto, a poche ore dal gong, il mercato in entrata potrebbe dirsi concluso (Amrabat è operazione assai complicata). 50 milioni spesi per Natan (12), Cajuste (13) e Lindstrom (25 milioni) bilanciano i 50 milioni incassati dal Bayern per la clausola di Kim. La regola, nel Napoli, resta sempre la stessa: l'equilibrio finanziario ed economico. Il faro della gestione quasi ventennale di De Laurentiis".