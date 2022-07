Il Mattino - L'agente di Politano arrivato a Dimaro, oggi incontrerà Giuntoli: pronto il suo sostituto

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio alle trattative di calciomercato del Napoli: il club si concentra sugli affari in entrata dopo aver ceduto Koulibaly. Tanti i nomi accostati al Napoli ed il quotidiano analizza tutte le possibili piste.

Il Napoli ora si trova come in mare aperto e ogni isola potrebbe essere quella giusta dove approdare. Partendo da due casi ancora irrisolti: quelli di Politano e Fabian. In entrambi i casi la chiave passa per i rispettivi procuratori: quello dell’esterno ex Inter, Giuffredi, è arrivato nella notte e nelle prossime ore incontrerà Giuntoli. Il Valencia di Gattuso si tira fuori. Pure nella corsa a Demme. Se andasse via, al suo posto è già pronto Solbakken. È il vertice della verità.