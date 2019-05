Il Mattino - Hysaj seguito dall'Atletico Madrid, il Napoli spara alto: la situazione

Fulmine a ciel sereno le parole di Hysaj: "Sono assolutamente pronto per una nuova avventura perché ho bisogno di cambiare" e soprattutto inaspettate. C'è anche da dire che ogni volta è stato messo in discussione dalla tifoseria azzurra ma la dirigenza ha sempre creduto in lui. Ora è sul mercato, ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Hysaj è seguito dall'Atletico Madrid che deve sostituire Juanfran ma ci sarà da raggiungere l'intesa con il Napoli che dà una valutazione economica importante al terzino albanese.