Il Mattino - Difficile il dietrofront di Albiol ma il Napoli ci spera. Per Manolas frenata strategica: vuole strappare una promessa alla Roma

Mercato Napoli - L'addio di Albiol sembra, allo stato attuale delle cose, sempre più probabile. Come riportato dal "Mattino", gli azzurri continuano a sperare in un dietrofront dello spagnolo, ma una sua permanenza a Napoli resta molto difficile da ipotizzare dal momento che aveva già manifestato ai compagni alla fine della passata stagione la sua volontà di tornare a casa. Il suo erede, nei piani societari, potrebbe essere Manolas, per il quale la brusca frenata di De Laurentiis sarebbe solo strategica.

Calciomercato Napoli, Manolas

Le parole di De Laurentiis su Manolas hanno sollevato un polverone non di poco conto. La frenata, però, sarebbe solo strategica. La Roma, infatti, ha bisogno di vendere entro il 30 giugno ed il patron azzurro intende strappare un prezzo migliore o l'impegno ad acquistare, nel corso della sessione di mercato alle porte, un giocatore tra Mertens (valutato 15-20 milioni) e Diawara (18-22 milioni).