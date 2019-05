Il Mattino - Diawara piace in Premier League, Rog verrà ceduto nuovamente in prestito

Calciomercato Napoli - Da pochi giorni è terminato il campionato, c'è tanto lavoro per Giuntoli che ha l'obiettivo insieme a De Laurentiis di consegnare una squadra ad Ancelotti capace di confermarsi e cercare di diminuire il gap con la Juventus. La dirigenza azzurra studia anche le possibili cessioni da fare per il famoso tesoretto da investire sul mercato in entrata. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

In uscita il guineano Diawara che piace in Premier League e il croato Rog che rientra dal Siviglia e verrà nuovamente girato in prestito.