Il Mattino - Club della Mls interessati a Insigne, contatti con emissari in città per il clamoroso trasferimento!

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Mattino lancia la notizia dell'interessamento di alcuni club della Lega americana Mls per Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto col Napoli. Dal quotidiano si legge:

Qualcosa in queste ore si è mosso sul fronte dell’interessamento. Perché l’America in eterna caccia di sfide e di stelle (non calanti) si è avvicinata al mondo di Insigne, ha chiesto un contatto, lo ha avuto e qualcosa si incomincia a intravedere, anche attraverso intermediari e emissari che si sono affacciati in città. E i promoter della Major League Soccer hanno iniziato a tastare le possibilità del clamoroso trasferimento in caso di rottura con il Napoli e di mancato rinnovo. Contatti.